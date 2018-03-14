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Оскандалившаяся Собчак обнародовала интимное фото

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
Ксения Собчак обнародовала трогательное фото. На снимке скандально известная телеведущая запечатлела маленького сына и мать Людмилу Нарусову без макияжа.
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На официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак успевает не только публиковать материалы о своей деятельности в качестве кандидата в президенты страны, но и выкладывает фотографии частного характера. Так, телеблондинка показала фотографию, на которой запечатлены ее мать Людмила Нарусова и полуторагодовалый сын Платон. "Доброе утро, бабушка!!!" – коротко подписала снимок Собчак.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Интимное фото произвело фурор. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах малышу и его бабушке. "Рада за Ксюша, все успела и карьеру сделала и родила! Уверена она прекрасная мама! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот кто точно будет президент !!! С такой головой! 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Собчак проснулся", "Любовь в глазах", "Как мило...", "Какая между ними любовь💞, здорово!", "Судя по черепу, у ребенка будет математический склад ума! Пусть растет здоровым и счастливым!" – высказались умилившиеся подписчики.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Кстати, некоторые пользователи всерьез обеспокоились размером головы малыша. "Ребенок с очень большой головой, а что врачи говорят?", "Головастик такой", "да уж... голова большая даже подозрительно както((", "У него такая голова большая почему", "Головастый малый... умный наверное будет🤔", "А правда почему у ребенка голова такая большая?" – задались вопросом некоторые комментаторы. 

Впрочем, многие попытались объяснить эту особенность. "у маленьких детей голова всегда непропорционально больше туловища, а ноги короткие. И почему все пристали к голове?! Неужели малышей никогда не видели?" – написала одна из фанаток Ксении Собчак. Напомним, телеведущая впервые стала матерью в ноябре 2016 года. Ксения родила сына от супруга, актера Максима Виторгана.

Ранее Собчак попала в скандал во время дебатов на канале "Россия 1". Ксения облила водой Владимира Жириновского, обозвавшего ее "дурой, отвратительной бабой и черной грязью".

Автор: Наталья Аряева14 марта 2018, 13:13
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