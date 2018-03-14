Сумасбродного Панина из-за огромного долга оставляют без штанов

Актер признался, что денег у него нет. Именно поэтому судебные приставы активизировались.

Алексей Панин в ближайшее время может остаться без штанов, поскольку на нем висят огромные долги. Сайт УФССП показывает, что на актере – 211 исполнительных производств, самым свежим из которых меньше месяца. По разным данным, сумма задолженности может превышать два миллиона рублей. Однако Панин уверяет, что не может погасить долги из-за безденежья. Судебные приставы уже запустили процедуру оценки его имущества, после чего оно будет выставлено на торги.

Первым, очевидно, с молотка пойдет элитный автомобиль BMW пятой серии 2012 года. Именно этой машиной управлял сумасбродный Панин, когда 5 февраля был остановлен инспекторами на МКАД. За несколько дней до этого одиозный артист выложил в Сеть ролик, в котором едет по Ленинскому проспекту, снимая себя на камеру с разных ракурсов. Артист периодически убирает руки с руля, при этом хорошо видно, что он не пристегнут. На эту запись оперативно среагировали полицейские – актера оштрафовали.

Всего, как выяснила "Газета.ru", в базе ГИБДД у Панина числится около 250 нарушений. Ему выписан 51 штраф за на сумму 40 тысяч рублей. По каждому просроченному платежу составлен новый административный протокол по первой части статьи 20.25 КоАП "Уклонение от административной ответственности". Также подготовлен пакет документов для отправки в суд с целью ограничить артисту выезд за границу.

"Без особого удовольствия наблюдаю за тем, что происходит с Алексеем Паниным. Вот теперь дошло до того, что у него приставы имущество описывать собрались. У него оказывается 51 неоплаченный штраф за нарушение правил вождения. Мне кажется давно уже пора у нас за злостное нарушение КоАП вводить уголовную отвественность. Иначе этот поток не остановить", – прокомментировал эту ситуацию член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.