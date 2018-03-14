Возмущенный священник цинично плюнул в мертвого Табакова

Тело худрука МХТ имени Чехова еще не предано земле, а на него уже льется поток проклятий и оскорблений. К вопящим присоединился и Всеволод Чаплин.

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин возмущен, что в соболезновании родным актера патриарх назвал его хранителем и продолжателем лучших традиций отечественной артистической школы. "Как актер – может быть. Но как руководитель театра, где торжествовало и торжествует креатобесие (что подразумевал Чаплин под этим словом? – Прим. ред.) Богомолова, Серебренникова & Co? Как их публичный защитник и политический покровитель?" – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

"Увы, "знаменитостям" у нас – особый посмертный почет, – возмущен Чаплин. – В том числе как бы и от имени Церкви – в которой абсолютно все люди, кроме пары десятков маргиналов, не могли без крайней печали и омерзения смотреть на некоторые "эксперименты" в МХТ. Табаков, может, все-таки покаялся? Но, даже если так, хвалить его христианам не пристало – тем более что ужасные спектакли, им курировавшиеся, продолжают идти".

Чаплин цинично плюет в мертвого Табакова не один. Как писали ранее Dni.Ru, активисты религиозного движения "Божья воля" намерены всеми способами препятствовать отпеванию актера, угрожают мордобоем и дебошем на панихиде. Они собираются подать заявление митрополиту истринскому Арсению, управляющему Центральным викариатством Москвы с просьбой не совершать церковный обряд над Табаковым. "В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения", – заявил лидер православного движения Мила Одегова.