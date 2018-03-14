Муж заставил российскую актрису сделать аборт

Гостьей очередной программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала знаменитая советская артистка Валентина Титова. Она откровенно рассказала о своем сложном браке с первым мужем – известным актером и режиссером Владимиром Басовым.

Титова по праву считалась одной из самых красивых актрис в Советском Союзе. Широкому зрителю она стала известна ролями в таких фильмах, как "Метель" и "Щит и меч". Она поделилась воспоминаниями о том, как в ее жизни появился Владимир Басов.

"Он не ухаживал, он был хитрый. Какая женщина откажется, когда тебе предлагают дом, а ты сама бездомная", – поделилась артистка. Валентина Антиповна раскрыла подробности их совместной жизни, доказывающие, что этот брак был очень тяжелым.

"Даже когда я лежала в больнице, Басов все перекладывал на других людей. Вот его рядом вроде нет, а он есть. Сначала я родила ему ребенка – Басов стоял в кустах, а из роддома меня забирали другие люди. Я не знаю, почему он так поступал", – сказала Титова. По ее словам, актер не спрашивал ее, хочет ли она стать его женой. "Ребенка надо было регистрировать – мы в итоге поехали в ЗАГС, как оказалось, Басов переписал его на себя. Мне там дали расписаться в какой-то книге. Так я стала женой Басова – он меня не спрашивал", – поделилась знаменитость.

Актриса отметила, что так и не убедилась в том, что супруг ее действительно любил. "Когда я выходила за него замуж, я ему прямо сказала, что не люблю его. Мой расчет был простой – жить и иметь крышу над головой. Постепенно я его полюбила", – призналась Валентина Антиповна.

У супругов родились двое детей – сын Саша и дочка Лиза. Титова рассказала, что у нее мог быть еще малыш от Владимира Басова. Но актер заявил, что еще один ребенок ему не нужен. "Мне кажется, он вообще устал от этой семейной жизни... Он отправил меня на аборт. Нужно было пойти и родить – и уважал бы, и никуда бы не делся. Мы сами часто стараемся показать, что мы зависимы от мужчины. Я жалею, что сделала это", – поделилась сокровенным Титова.

Первые 12 лет совместной жизни Басов не пил, но после съемок в фильме "Бег" у него начались проблемы с алкоголем, и случился инфаркт. Артистка выхаживала мужа, но едва встав на ноги, по словам Титовой, супруг вывернул ей руку. В итоге Валентина и Владимир развелись. Дети по решению суда остались жить с Басовым. Долгое время они не хотели общаться с матерью.

Сейчас у Валентины Антиповны прекрасные отношения с детьми и внучкой, дочерью Елизаветы. Окончив училище, девушка вышла замуж за гражданина Греции Адониса и в настоящее время живет в Европе. Титова регулярно бывает у нее в гостях.