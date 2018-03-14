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Воробьева засняли лижущимся с бородатым мужиком

Алексей Воробьёв. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
По слухам, артисту за это хорошо платят. К тому же это отличный шанс прославиться.
прочитано 6957 раз

Алексей Воробьев – известный мачо, сердцеед и ловелас. Но каково было удивление многочисленных поклонников артиста, когда они в Сети увидели провокационное фото, на котором соблазнитель страстно лижется с бородатым мужиком! Тут же поползли слухи, что артист переключился на мальчиков.

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 Алексей Владимирович Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

Но чу! Поводов для беспокойства нет – Воробьев не сменил ориентацию. Это лишь кадр из американского фильма UnReal ("нереально"), в новом сезоне которого под именем Alex Sparrow и снялся российский артист. 

Он играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова – наркозависимого танцора. Он и его соперники борются за "руку и сердце" Серены Уолкотт. Для заветной роли Алексею пришлось не только сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограммов. Несмотря на трудности, он считает подобный шанс настоящей удачей для иностранного актера. К тому же ему пообещали хороший гонорар.

"Мой герой – звезда мирового балета. За плохое поведение его выгнали из знаменитого Нью-Йоркского театра, а его сердце разбито женщиной, которую он до сих пор любит и не может отпустить. Это взрывной и опасный человек, он очарователен и полон пороков. Мой персонаж – самый непредсказуемый герой этого сезона, человек безумного таланта, страсти и любви к своему делу. Но это человек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадии саморазрушения", – рассказал актер.

Автор: Иван Губкин14 марта 2018, 16:03
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Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце

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