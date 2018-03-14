Воробьева засняли лижущимся с бородатым мужиком

По слухам, артисту за это хорошо платят. К тому же это отличный шанс прославиться.

Алексей Воробьев – известный мачо, сердцеед и ловелас. Но каково было удивление многочисленных поклонников артиста, когда они в Сети увидели провокационное фото, на котором соблазнитель страстно лижется с бородатым мужиком! Тут же поползли слухи, что артист переключился на мальчиков.

Но чу! Поводов для беспокойства нет – Воробьев не сменил ориентацию. Это лишь кадр из американского фильма UnReal ("нереально"), в новом сезоне которого под именем Alex Sparrow и снялся российский артист.

Он играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова – наркозависимого танцора. Он и его соперники борются за "руку и сердце" Серены Уолкотт. Для заветной роли Алексею пришлось не только сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограммов. Несмотря на трудности, он считает подобный шанс настоящей удачей для иностранного актера. К тому же ему пообещали хороший гонорар.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО ВОРОБЬЁВ, КОТОРЫЙ В АМЕРИКАНСКОМ СЕРИАЛЕ СОСЁТСЯ С МУЖИКОМ, ДО СВИДАНИЯ pic.twitter.com/RKzIa1BZAp — Хɑй☀suck the wound (@spwlf) 13 марта 2018 г.

"Мой герой – звезда мирового балета. За плохое поведение его выгнали из знаменитого Нью-Йоркского театра, а его сердце разбито женщиной, которую он до сих пор любит и не может отпустить. Это взрывной и опасный человек, он очарователен и полон пороков. Мой персонаж – самый непредсказуемый герой этого сезона, человек безумного таланта, страсти и любви к своему делу. Но это человек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадии саморазрушения", – рассказал актер.

