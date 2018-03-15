Мужа Наташи Королевой сняли во время интима с пышной брюнеткой

В Сети появилось видео, сделанное, как говорят, на приватной вечеринке. На записи запечатлен супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, с одной лишь простыней на причинном месте жарко прижимающийся к аппетитной темноволосой женщине (и это явно не его жена).

Недавно стриптизер Сергей Глушко, известный под брутальным псевдонимом Тарзан, выступил в ночном клубе в Волгодонске. Говорят, общественность не должна была узнать подробности перформанса супруга певицы Наташи Королевой, так как вечеринка была закрытой. Но не тут-то было. Кто-то из зрителей буквально из-под полы снял страстный танец Тарзана и разместил его в Сети.

Теперь любой желающий, кому уже есть 18 лет, может в свободном доступе оценить физические данные мужа Королевой. Стриптизер в одной простынке на сцене жарко прижимал к себе, укладывал на спину, а также ставил на четвереньки фигуристую брюнетку, которая не уступала в артистизме кудрявому Глушко.

Сцена была настолько маленькой, что зрители, обступив ее, могли легко разглядеть все подробности чрезвычайно откровенного эротического танца артиста и его партнерши. Посетители клуба, кто посмеиваясь, кто с широко раскрытыми глазами, внимательно следили за действом, а те, кто порасчетливее, снимали видео.

Можно подумать, что за Глушко и пышной дамой следили исключительно женщины, но это не так. Судя по ролику, среди гостей заведения было много мужчин, которые с не меньшим любопытством наблюдали этот перформанс.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что танец стриптизера оказался слишком откровенным: "Чет перебор мне кажется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой кошмар!!!", "Это ж позор! Как Наташа это все позволяет??", "О боже какой ужас. :DDDD﻿", "Наташа королева уже не та﻿", "Мрази!﻿"