Табаков перед смертью пообещал оправдаться на Божьем суде

Друг рассказал о странном разговоре с артистом. Олег Павлович был готов оправдаться перед Всевышним.



Олег Табаков дружил и работал с Анатолием Смелянским не один десяток лет. Анатолий Миронович в МХТ был заместителем художественного руководителя и президентом Школы-студии, возглавляет издательство при театре.

На панихиде по Табакову он вспоминал о том, каким мы знали и не знали легендарного актера. А незадолго до смерти артиста у Смелянского был с ним разговор на серьезную тему.

"Олег, ты не боишься, что в памяти людей ты останешься как кот Матроскин?" – спросил я. "Не боюсь!" – признался Табаков. "А что скажешь перед Богом – там, где сегодня и Владимир Иванович Немирович-Данченко, и Олег Ефремов, и твой отец Павел Кондратьевич?" – не унимался я. "Оправдаюсь! – тут же выпалил Олег. – Я скажу всего пять слов: помогал, выручал, хоронил, доставал, делился", – рассказал Смелянский корреспонденту Dni.Ru.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.