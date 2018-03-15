Путин пришел проститься с Табаковым

Президент России Владимир Путин посетил прощание с Олегом Табаковым, сообщил корреспондент Dni.Ru с места событий. Траурная церемония проходит в Московском художественном театре имени Чехова. Проститься с артистом пришли коллеги, деятели культуры, политики и просто поклонники. Напомним, Олег Табаков ушел из жизни 12 марта.