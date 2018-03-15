Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой

Сообщение певицы Елены Темниковой о том, будто Ольга Бузова сломала дверь, получило продолжение. Эксперт высказал уверенность, что две артистки борются за трон Аллы Пугачевой.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказал убеждение, что шумиха вокруг Ольги Бузовой и Елены Темниковой возникла неспроста. Якобы обе пользуются любым способом для достижения популярности.

"Вот оно, молодое поколение шоу-бизнеса. Жесткая борьба "принцесс" за трон Пугачевой. Кто же на нем воцарится в будущем: Бузова или Темникова? Вроде выглядит забавно на первый взгляд, но именно в подобном ключе будут развиваться события в шоу-бизнесе", – убежденно заявил эксперт.

Манукян привел весьма необычное сравнение. "Раньше нашими кумирами были Сенчина и Толкунова – и сколько в этом было чистоты! А теперь время вот таких новых кумиров у молодежи. О времена! О нравы!.." – заключил специалист.

Напомним, в Сети получило распространение видео, сделанное певицей Еленой Темниковой в Оренбурге, куда та прибыла буквально следом за Ольгой Бузовой, давшей в городе концерт. Темникова сняла разбитую дверь. "Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет. Ну местные сказали. Мы уже в гримерке..." – сообщила она.

Публикация от ��НОВОСТИ�� СЛУХИ ��ОБЩЕНИЕ (@palata2_official) Мар 10, 2018 в 7:10 PST

Реакция широких масс оказалась неоднозначной. Некоторые подписчики высказали мнение, что Елена Темникова просто пиарится на имени более удачливой Ольги Бузовой. Другие обрушились на поющую ведущую с критикой. Третьи высказали предположение, что Бузова не совсем здорова и просто борется со стрессом.

