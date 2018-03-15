Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин

Известный артист Алексей Янин, звезда сериала "Клуб", восстанавливается после перенесенных в 2015 году инсульта и комы. Актер делает успехи.

О состоянии здоровья Алексея, которому 14 марта исполнилось 35 лет, рассказали его родные. Сейчас у него отмечается заметный прогресс. По словам его матери Ольги Яниной, у мужчины сохранились память и интеллект, начала хорошо работать правая рука. Кроме того, он перестал питаться через гастростому.

"Расскажу вам о Лешиных успехах. Мы стали лучше разговаривать. Леша сам пьет из чашки, ест ложкой, чистит зубы и причесывается. Сидит при минимальной поддержке, стоит на вертикализаторе, переворачивается… Он намного живее и быстрее в реакциях… С ним бывает очень интересно. В общем, мы медленно, но верно идем вперед. Скоро будем учиться вставать", – сообщила Ольга в Facebook.

С днем рождения Алексея поздравила его коллега Настя Задорожная. Они играли влюбленную пару в молодежном сериале "Клуб". Девушка пообещала, что в скором времени навестит Янина.

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru) Мар 14, 2018 в 3:12 PDT

Все поклонники и коллеги желают актеру только одного – скорее поправить здоровье. Родственники не опускают руки и продолжают работать над тем, чтобы Алексей заново обрел основные навыки. "Леша сейчас находится на реабилитации, – сообщала мама артиста. – У него целый день гости, поздравления, цветы и подарки. Жалко, что мы не дома, но так получилось".

У Янина есть жена, участница пятого сезона "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова. Сейчас она воспитывает их общего сына Андрея. Артистка предполагала, что инсульт у ее мужа случился из-за серьезных нагрузок на работе. По ее словам, он не жалел себя – играл в театре и снимался в кино, постоянно летал по разным городам. За инсультом последовала кома – позже актер вышел из нее, буквально вернувшись с того света.

Напомним, Алексею Янину стало плохо вечером 6 мая 2015 года во время встречи с другом. Около 03:00 его жена экстренно вызвала скорую помощь, актер был доставлен в ГКБ №1 имени Пирогова. По словам Дарьи, из-за затянувшихся праздников медики назначили операцию только на 12 мая, но за это время состояние Алексея резко ухудшилось. Его перевезли в другую больницу, где была проведена срочная операция.

Позже супруга актера нашла клинику в Германии, специалисты которой пообещали в течение двух месяцев поставить Янина на ноги. Однако в медицинском центре сменилось руководство, которое согласилось проводить реабилитацию, но не меньше чем на три месяца. Заплатив заранее 50 тысяч евро, Дарья была вынуждена искать еще 30 – за третий месяц лечения.