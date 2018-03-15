Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым

Знаменитый фигурист отдыхает на Мальдивах с супругой Яной Рудковской и детьми Александром и Егором. Евгений Плющенко опубликовал на своей странице Instagram странное видео, обратившись к своему другу Филиппу Киркорову.

В ролике спортсмен выбегает из океана и танцует на фоне райского пейзажа. "#цветнастроениясиний Фил, @fkirkorov, бикини не ношу, мартини не употребляю, но песенка зашла мощно! Лови, друг, Мальдивские танцы" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – подписал видео Плющенко. Примечательно, что в какой-то момент Евгений взялся за край своих плавок и потряс ими перед камерой, странно при этом прыгая.

Фигурист продемонстрировал подтянутое и мужественное тело, чем восхитил своих поклонниц, сообщает Teleprogramma.pro. "Красавчик", "Неотразим", "Женя – ты бесподобен", – прокомментировали видео фолловеры.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Мар 15, 2018 в 9:07 PDT

Кроме того, фигурист опубликовал снимок, на котором позирует на фоне красочного заката без футболки. "2 дня спал, отсыпался, и на 3 день вечером встретил закат! Отдых проходит пока пассивно!", – рассказал фигурист. В кадре продемонстрировал не только лазурную воду, пальмы и розовое небо, но все шесть кубиков пресса. Пользователи Сети пришли в восторг от завораживающего снимка, а некоторые поразились тому, какой стальной пресс у Плющенко.

Напомним, что минувший год был очень насыщенным для спортсмена. Он не только гастролировал с ледовым шоу, тренировал фигуристов в собственной спортивной школе, но и учил сына уверенно держаться на коньках, и теперь малыш выступает с отцом.