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Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Очередной выпуск ток-шоу "Прямой эфир" ведущий Андрей Малахов посвятил жуткой истории в свое время успешной манекенщины Наталии Серебрий. Девушка обратилась на программу в последней надежде на огласку и защиту.
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В 18 лет Наталия сошлась с человеком, на 27 лет старше себя. Однако через несколько месяцев их совместная жизнь обернулась трагедией: Вячеслав Репин начал избивать свою жену и всячески унижать. Мучения продолжались семь лет.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Я находилась в рабстве. Из квартиры, где меня могли услышать соседи, муж перевез меня в частный дом, где можно было делать все, что угодно. У меня не было телефона, Интернета, я не могла связаться с близкими. Моим шансом стала больница, куда я попала уже при смерти. Медперсонал помог мне сбежать", – цитирует девушку Teleprogramma.pro. Неделю ей пришлось жить у своего психолога, еще какое-то время в многодетной семье, проявившей неравнодушие к страшной ситуации Наталии.

Сейчас она боится возмездия Вячеслава. "В пример он мне приводил историю Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки, и говорил, мол, хочешь так же", – рассказала девушка. Как оказалось, тирании подвергалась и мама Наталии. Однажды женщина пришла к дочери в гости, решила приготовить обед. Зятю блюдо не понравилось, и он за это избил тещу сковородой.

По мнению специалистов, пришедших в студию, Репину удалось запугать женщин, поэтому они не обращались в полицию. В конце передачи показали разговор по Skype Наталии с Вячеславом. Мужчина признался, что избивал жену, оправдавшись лишь тем, что у него был нервный срыв и моральное истощение.

Репин попросил у девушки прощения и призвал ее вернуться. Эксперты же посоветовали ей избегать общения с мужем и срочно обратиться в правоохранительные органы. 

Автор: Валерия Нарская15 марта 2018, 21:45
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