На похоронах потеряли дочь Табакова

Накануне, 15 марта, состоялось прощание с легендарным артистом Олегом Табаковым. В последний путь его проводили многочисленные поклонники, друзья и родственники, однако общественность теряется в догадках, присутствовали ли на траурной церемонии первая жена и старшая дочь актера.

В Московском художественном театре 15 марта простились с его руководителем Олегом Табаковым. Чтобы отдать дань уважения легендарному актеру, поклонники, друзья и коллеги терпеливо отстояли многочасовую очередь.

Ольга Остроумова, Валентин Гафт, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Иван Ургант, Анастасия Заворотнюк, Андрей Мягков и другие артисты пришли проводить мэтра. Всего с Табаковым попрощались несколько тысяч человек.

При этом поклонники теряются в догадках, пришли ли на церемонию первая жена актера Людмила Крылова и их дочь Александра. Данные СМИ расходятся. Как утверждает сайт "Комсомольская правда", ни одной, ни другой не было. А Первый канал сообщает прямо противоположное: все четверо детей присутствовали на траурном мероприятии.

Проводила ли Александра своего знаменитого отца в последний путь, доподлинно не известно. Очевидно одно: у гроба сидели старший сын артиста Антон, его брат Павел и сестра Мария, а также убитая горем вдова. Прощаясь с супругом, Марина Зудина произнесла проникновенную речь.

"Олег, милый, я очень тебя любила и была счастливой женщиной. В последнее время я тебе говорила много слов, но я хочу их сказать с этой сцены, которой ты служил. Я хочу сказать спасибо за те годы невероятного счастья и легкости, за детей и любовь. Спасибо за учеников, которые теперь меня поддерживают, за друзей, которые рядом со мной", – сказала она, еле сдерживая слезы.

Роман Олега Табакова и Марины Зудиной начался, когда актер был женат. Отношения артиста с молодой ученицей длились несколько лет. В итоге он оставил супругу с двумя детьми и женился на Марине. Старшей дочери Табакова на тот момент было 29. По слухам, она не общалась с отцом несколько лет.