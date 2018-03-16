На похоронах потеряли дочь Табакова

Эксклюзив Интервью Табаков оставил астрономическое наследство Как Цымбалюк-Романовская купила квартиры Джигарханяна Дом-2

Выбор читателей

Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Умер Олег Табаков
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
партнеры
Пятница 16 марта
Лента новостей
10:55
Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:44
Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:29
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:33
Скрипаля отравила родная дочь
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
08:00
История президентских выборов в России
07:53
В Подмосковье по делу о нападении собак-людоедов задержан бизнесмен
22:00
Жириновский серьезно болен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:49
В Петербурге скончался известный художник
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:34
Школьники в Москве убили 20 человек из-за жвачки
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
20:53
Савченко пришла в Раду с гранатами
20:25
Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова
20:19
В Санкт-Петербурге 15 школьников отравились таблетками
20:01
Грудинин сбежал с дебатов от обманутой им женщины
19:43
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
19:41
Юристы увидели преступления в действиях Центробанка
19:19
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
19:07
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
18:21
67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)
18:20
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
18:06
"ЕР" мобилизует сторонников на выборы в регионах
17:57
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
17:50
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
17:47
Парк "Зарядье" обрел международное признание
17:42
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
17:26
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
17:24
США расширили антироссийские санкции
17:11
В "Доме-2" было культурнее: Собчак мерзко от дебатов с Соловьевым
17:02
"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет
16:51
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
16:43
Феминистки постепенно уничтожают мужчин
16:42
Дональд Трамп разводится с женой после 13 лет брака
16:33
Табакова похоронили рядом с Зельдиным
16:31
Безглютеновые вафли с творожным кремом
16:19
Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички
16:16
Найдена самая эффективная диета
16:10
Захарова гневно ответила на хамство британского министра
16:05
Грудастая певица наяривала соседу на модном показе
15:57
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
15:46
Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
15:20
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
15:12
Михалков попал в больницу после падения
14:57
Пенсионный возраст в России повысят только для женщин
14:51
Сперматозоиды старых отцов приводят к страшным болезням детей
14:48
Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой
14:47
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
14:36
Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде
14:30
Дочь Тинькова оставила странное сообщение
14:25
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
14:19
Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове
14:16
Жители Петербурга умываются водой с нефтью
14:01
Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба
13:57
Россияне бросились бешено скупать доллары
13:54
Создан самый белый материал на Земле
13:38
Путин пришел проститься с Табаковым
13:24
Путин раскрыл свой секретный позывной
13:20
Лавров выгонит британских дипломатов из России
13:14
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
13:09
Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры
13:07
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
13:02
К чему снится снег
12:53
Табаков перед смертью пообещал оправдаться на Божьем суде
12:47
Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй
12:41
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
12:31
"Да не гнию я": звезда "Дома-2" оправдалась за ужасные пятна на коже
12:15
Под Москвой застрявший таксист провел ночь в сугробе
12:09
Как стать своим в Москве и Питере
12:07
Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу
12:01
В Якутии пролился золотой дождь
11:51
Провал Собчака толкнул Путина на крайние меры
11:49
Дочь Табакова почернела от горя
11:30
Ласковый Порошенко вернул шапку солдату
11:27
Заплаканную и сломленную Зудину утешил красавец Машков
11:25
Поезд насмерть сбил женщину в центре Москвы
11:05
Центробанк отобрал лицензию у белгородского банка
10:59
Любимая еда россиян признана ядом
10:53
Пощады не будет: Жириновский преподал урок рыдающей Собчак
10:46
Богомолов у гроба Табакова рассказал о завещании
10:34
Доллар и рубль страдают от политики
10:29
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
10:26
Москвичи залили слезами гроб с Олегом Табаковым
10:19
Филипп Янковский: Табаков заменил мне отца
10:17
Мужчину посадили за убийство таракана
10:08
Перекрывшую шоссе под Москвой фуру сняли на видео
10:06
Нежное фото Дмитрия Борисова с известной моделью произвело фурор
09:54
В Москве мужчина выжил после падения под поезд
09:45
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
09:45
Кому жить и строить в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Раскрыта хитрость отца Фриске с наследством
Возмущенный священник цинично плюнул в мертвого Табакова
Вдова и дети делят многомиллионное состояние Табакова
Шоу-бизнес

На похоронах потеряли дочь Табакова

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Накануне, 15 марта, состоялось прощание с легендарным артистом Олегом Табаковым. В последний путь его проводили многочисленные поклонники, друзья и родственники, однако общественность теряется в догадках, присутствовали ли на траурной церемонии первая жена и старшая дочь актера.
прочитано 31718 раз

В Московском художественном театре 15 марта простились с его руководителем Олегом Табаковым. Чтобы отдать дань уважения легендарному актеру, поклонники, друзья и коллеги терпеливо отстояли многочасовую очередь.

ПО ТЕМЕ

Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание

Табакова похоронили рядом с Зельдиным

 Умер Олег Табаков

Сюжеты Умер Олег Табаков

Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Ольга Остроумова, Валентин Гафт, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Иван Ургант, Анастасия Заворотнюк, Андрей Мягков и другие артисты пришли проводить мэтра. Всего с Табаковым попрощались несколько тысяч человек.

При этом поклонники теряются в догадках, пришли ли на церемонию первая жена актера Людмила Крылова и их дочь Александра. Данные СМИ расходятся. Как утверждает сайт "Комсомольская правда", ни одной, ни другой не было. А Первый канал сообщает прямо противоположное: все четверо детей присутствовали на траурном мероприятии. 

Александра Табакова. Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Проводила ли Александра своего знаменитого отца в последний путь, доподлинно не известно. Очевидно одно: у гроба сидели старший сын артиста Антон, его брат Павел и сестра Мария, а также убитая горем вдова. Прощаясь с супругом, Марина Зудина произнесла проникновенную речь.

"Олег, милый, я очень тебя любила и была счастливой женщиной. В последнее время я тебе говорила много слов, но я хочу их сказать с этой сцены, которой ты служил. Я хочу сказать спасибо за те годы невероятного счастья и легкости, за детей и любовь. Спасибо за учеников, которые теперь меня поддерживают, за друзей, которые рядом со мной", – сказала она, еле сдерживая слезы.

Роман Олега Табакова и Марины Зудиной начался, когда актер был женат. Отношения артиста с молодой ученицей длились несколько лет. В итоге он оставил супругу с двумя детьми и женился на Марине. Старшей дочери Табакова на тот момент было 29. По слухам, она не общалась с отцом несколько лет.

Автор: Наталья Аряева16 марта 2018, 08:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичи залили слезами гроб с Олегом Табаковым

567

комментарии

Политика

Как россияне выбирают президента
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
Захарова гневно ответила на хамство британского министра

Шоу-бизнес

Олег Газманов отказался от четвертого ребенка
68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела
На похоронах потеряли дочь Табакова
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову

Проишествия

Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу

Lifestyle

Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Актер из "Игры престолов" раскрыл старую тайну сериала
Шоу-бизнес

Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове

Безутешная вдова выступила с речью
Шоу-бизнес

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева

Сестра покойной артистки вмешалась в ситуацию
Шоу-бизнес

Страшно обиженная на Табакова дочь наплевала на похороны

Александру не заметили на панихиде
Общество

Скрипаля отравила родная дочь

Яд подложили в багаж Юлии

Гороскоп

Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта

Фоторепортажи

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

Спорт

Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию

Регионы

В Якутии пролился золотой дождь
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru