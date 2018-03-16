68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела

Эксклюзив Интервью Табаков оставил астрономическое наследство Как Цымбалюк-Романовская купила квартиры Джигарханяна Дом-2

Выбор читателей

Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Умер Олег Табаков
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
партнеры
Пятница 16 марта
Лента новостей
10:55
Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:44
Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:29
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:33
Скрипаля отравила родная дочь
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
08:00
История президентских выборов в России
07:53
В Подмосковье по делу о нападении собак-людоедов задержан бизнесмен
22:00
Жириновский серьезно болен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:49
В Петербурге скончался известный художник
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:34
Школьники в Москве убили 20 человек из-за жвачки
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
20:53
Савченко пришла в Раду с гранатами
20:25
Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова
20:19
В Санкт-Петербурге 15 школьников отравились таблетками
20:01
Грудинин сбежал с дебатов от обманутой им женщины
19:43
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
19:41
Юристы увидели преступления в действиях Центробанка
19:19
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
19:07
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
18:21
67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)
18:20
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
18:06
"ЕР" мобилизует сторонников на выборы в регионах
17:57
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
17:50
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
17:47
Парк "Зарядье" обрел международное признание
17:42
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
17:26
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
17:24
США расширили антироссийские санкции
17:11
В "Доме-2" было культурнее: Собчак мерзко от дебатов с Соловьевым
17:02
"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет
16:51
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
16:43
Феминистки постепенно уничтожают мужчин
16:42
Дональд Трамп разводится с женой после 13 лет брака
16:33
Табакова похоронили рядом с Зельдиным
16:31
Безглютеновые вафли с творожным кремом
16:19
Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички
16:16
Найдена самая эффективная диета
16:10
Захарова гневно ответила на хамство британского министра
16:05
Грудастая певица наяривала соседу на модном показе
15:57
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
15:46
Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
15:20
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
15:12
Михалков попал в больницу после падения
14:57
Пенсионный возраст в России повысят только для женщин
14:51
Сперматозоиды старых отцов приводят к страшным болезням детей
14:48
Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой
14:47
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
14:36
Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде
14:30
Дочь Тинькова оставила странное сообщение
14:25
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
14:19
Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове
14:16
Жители Петербурга умываются водой с нефтью
14:01
Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба
13:57
Россияне бросились бешено скупать доллары
13:54
Создан самый белый материал на Земле
13:38
Путин пришел проститься с Табаковым
13:24
Путин раскрыл свой секретный позывной
13:20
Лавров выгонит британских дипломатов из России
13:14
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
13:09
Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры
13:07
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
13:02
К чему снится снег
12:53
Табаков перед смертью пообещал оправдаться на Божьем суде
12:47
Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй
12:41
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
12:31
"Да не гнию я": звезда "Дома-2" оправдалась за ужасные пятна на коже
12:15
Под Москвой застрявший таксист провел ночь в сугробе
12:09
Как стать своим в Москве и Питере
12:07
Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу
12:01
В Якутии пролился золотой дождь
11:51
Провал Собчака толкнул Путина на крайние меры
11:49
Дочь Табакова почернела от горя
11:30
Ласковый Порошенко вернул шапку солдату
11:27
Заплаканную и сломленную Зудину утешил красавец Машков
11:25
Поезд насмерть сбил женщину в центре Москвы
11:05
Центробанк отобрал лицензию у белгородского банка
10:59
Любимая еда россиян признана ядом
10:53
Пощады не будет: Жириновский преподал урок рыдающей Собчак
10:46
Богомолов у гроба Табакова рассказал о завещании
10:34
Доллар и рубль страдают от политики
10:29
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
10:26
Москвичи залили слезами гроб с Олегом Табаковым
10:19
Филипп Янковский: Табаков заменил мне отца
10:17
Мужчину посадили за убийство таракана
10:08
Перекрывшую шоссе под Москвой фуру сняли на видео
10:06
Нежное фото Дмитрия Борисова с известной моделью произвело фурор
09:54
В Москве мужчина выжил после падения под поезд
09:45
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
09:45
Кому жить и строить в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Раскрыта хитрость отца Фриске с наследством
Возмущенный священник цинично плюнул в мертвого Табакова
Вдова и дети делят многомиллионное состояние Табакова
Шоу-бизнес

68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Алла Пугачева посетила модный показ Игоря Гуляева. Внешний вид Примадонны привел общественность в неописуемый восторг.
прочитано 4492 раза

В Москве в рамках Недели моды MBFW Russia состоялся показ дизайнера Игоря Гуляева. В числе почетных гостей были поп-король Филипп Киркоров, актриса Олеся Судзиловская, радиоведущая Алла Довлатова, танцор Евгений Папунаишвили, певица Катя Лель и многие другие.

ПО ТЕМЕ

Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой

Пригожин о конфликте с Пугачевой

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Впрочем, все взгляды были прикованы к Алле Пугачевой. Примадонна явилась на мероприятие в ультрасовременном наряде: лаконичное черное платье, сюртук в тон и высокие сапоги. Образ дополнили широкий пояс, массивное украшение на шее и митенки на руках. Рыжие локоны артистка убрала в затейливую прическу, оставив по бокам кудрявые пряди.

Общественность пришла в восторг от цветущего вида певицы, а особое внимание привлекли ее колени. В таком возрасте принято прятать столь интимную часть тела от посторонних глаз, однако это не для смелой Примадонны. Артистка находится в великолепной форме.

"Алла Борисовна вы прекрасны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастливая женщина Аллочка!!", "Шикарная ЖЕНЩИНА", "Какая красавица!!!", "Прекрасная легенда России!", "Так хочется выглядеть как Алла, но увы не получится", "Женщина которая преуспела везде! Молодец!", "Коленочки-прелесть! Пусть молодые завидуют!" – высказались многочисленные поклонники.

Автор: Наталья Аряева16 марта 2018, 09:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву

567

комментарии

Политика

Как россияне выбирают президента
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
Захарова гневно ответила на хамство британского министра

Шоу-бизнес

Олег Газманов отказался от четвертого ребенка
68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела
На похоронах потеряли дочь Табакова
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову

Проишествия

Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу

Lifestyle

Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Актер из "Игры престолов" раскрыл старую тайну сериала
Политика

История президентских выборов в России

Как выбирали глав государства с 1991 года
Шоу-бизнес

Заплаканную и сломленную Зудину утешил красавец Машков

В Москве состоялось прощание с Олегом Табаковым
Шоу-бизнес

Страшно обиженная на Табакова дочь наплевала на похороны

Александру не заметили на панихиде
Общество

Скрипаля отравила родная дочь

Яд подложили в багаж Юлии

Гороскоп

Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта

Фоторепортажи

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

Спорт

Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию

Регионы

В Якутии пролился золотой дождь
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru