68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела

Алла Пугачева посетила модный показ Игоря Гуляева. Внешний вид Примадонны привел общественность в неописуемый восторг.

В Москве в рамках Недели моды MBFW Russia состоялся показ дизайнера Игоря Гуляева. В числе почетных гостей были поп-король Филипп Киркоров, актриса Олеся Судзиловская, радиоведущая Алла Довлатова, танцор Евгений Папунаишвили, певица Катя Лель и многие другие.

Впрочем, все взгляды были прикованы к Алле Пугачевой. Примадонна явилась на мероприятие в ультрасовременном наряде: лаконичное черное платье, сюртук в тон и высокие сапоги. Образ дополнили широкий пояс, массивное украшение на шее и митенки на руках. Рыжие локоны артистка убрала в затейливую прическу, оставив по бокам кудрявые пряди.

Общественность пришла в восторг от цветущего вида певицы, а особое внимание привлекли ее колени. В таком возрасте принято прятать столь интимную часть тела от посторонних глаз, однако это не для смелой Примадонны. Артистка находится в великолепной форме.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) Мар 15, 2018 в 2:53 PDT

"Алла Борисовна вы прекрасны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастливая женщина Аллочка!!", "Шикарная ЖЕНЩИНА", "Какая красавица!!!", "Прекрасная легенда России!", "Так хочется выглядеть как Алла, но увы не получится", "Женщина которая преуспела везде! Молодец!", "Коленочки-прелесть! Пусть молодые завидуют!" – высказались многочисленные поклонники.