Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову

Ольга Бузова потеряла терпение. Поющая ведущая из "Дома-2" отреагировала на критику в свой адрес, причем весьма жестко.

Ольга Бузова обиделась на известного рэп-исполнителя Мота (настоящее имя Матвей Мельников). Артистке не понравилось его высказывание. "Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин!" – пошутил Мот в передаче "Лига плохих шуток", намекнув на роман поющей ведущей с юмористом Тимуром Батрутдиновым.

Певица немедленно отреагировала. "Я не понимаю, что происходит в современном мире и вообще с мужчинами, которые так мерзко себя ведут. Я просто тоже молчать не буду. Мне надоело это все. Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих", – цитирует Бузову "Телепрограмма".

Оскорбленная ведущая отметила, что это не первый выпад Мота, поэтому она может на всю страну рассказать нелицеприятные подробности о жизни рэпера. Бузова намекнула на сомнительное прошлое супруги исполнителя: якобы та оказывала эскорт-услуги.

Публикация от MaryMe (@maryme.23) Фев 17, 2018 в 8:45 PST

Ольга не стала вдаваться в подробности. А разгоряченные любопытством и гневом подписчики завалили страницы Матвея и Марии Мельниковых в соцсетях комментариями и требованиями, чтобы они извинились.

На защиту девушки встал и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. "Впервые реально стало жаль Ольгу Бузову. Этот поток оскорблений и довольно сомнительных шуток уже начинает переходить всякие границы. Кто-то ее откровенно ненавидит, кто-то шутя издевается. Травля Бузовой стала нормой, и это на самом деле печально. Может, пора всем остановиться?" – задал он риторический вопрос.