Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство

Участник скандала рассказал, как было дело. По его словам, журналисты все придумали.

Когда шоумен Дмитрий Торин собирался вместе со своей возлюбленной Юлией Берг на модный показ Беллы Потемкиной, он и подумать не мог, какой выйдет скандал. Сразу после дефиле в Сети появилось видео, на котором пышногрудая блондинка прячет правую руку под сумочкой, расположенной на коленях у брутального кавалера. Торин целует барышню в шею, а левой рукой сжимает ее грудь. Берг кокетливо улыбается, а спутник старается не проявлять эмоций. Все решили, что это был акт публичной мастурбации.

Корреспондент Dni.Ru cвязался с виновником переполоха и узнал, что произошло на самом деле. "Показ был организован ужасно: давка, духота, неразбериха. Мы с Юлькой сели на места, поцеловались и стали обмахиваться приглашениями. В какой-то момент я помахал над причинным местом – просто проветривал хозяйство. Никакого онанизма, конечно, не было", – рассказал Торин.

"Я с юмором отношусь к этой шумихе, а вот у Юли случился серьезный нервный срыв, – продолжил Дмитрий. – Ее атакуют журналисты и озабоченные мужики, теперь она даже на звонки не отвечает. А в социальных сетях появилась масса фейковых страниц, созданных от имени и с фотографиями моей невесты. Там идет реклама непристойностей типа "Понаяриваю вам на концерте, спектакле, модном показе. Недорого". И телефон Юли..."

"Она очень тяжело переживает этот скандал на ровном месте, – вздохнул шоумен. – И даже говорит, что нам лучше расстаться, поскольку ей стыдно, она не может выносить общественного прессинга, тем более ни в чем не виновата".