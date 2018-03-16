Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна

Некогда популярная певица Наталья Ветлицкая прокомментировала скандал, который на протяжении нескольких месяцев муссируется в СМИ. Речь идет о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Вот уже пять месяцев вся страна с неусыпным вниманием следит за отношениями актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которые буквально на глазах из нежных и гармоничных (если не сказать идеальных) превратились в скандальные. Причем с обвинениями в мошенничестве и даже воровстве.

Пока Первый канал и "Россия 1" по очереди "обсасывают" пикантные подробности, раскрывают новые сенсационные данные и втягивают в скандал все новых лиц, свое мнение относительно этой неоднозначной ситуации высказала некогда популярная исполнительница Наталья Ветлицкая. Она посмотрела передачу Киры Прошутинской "Жена. История любви", где звездной гостьей была Виталина Цымбалюк-Романовская.

Певица настолько впечатлилась, что назвала пианистку богиней. "Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня. Желаю, чтобы этот опыт не принес ей непоправимых увечий. ps: А для Армена Борисовича она была конечно подарком небес. Не знаю понял он это или нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась певица у себя в Facebook.

Примечательно, что с ней согласилась Алика Смехова. Актриса написала в комментарии: "Думаю Виталине Цымбалюк-Романовская будет приятно и очень важно это прочесть, ибо сил мало осталось противостоять общей травле". Ветлицкая ей ответила: "Значит я не ошиблась? Это хорошо. Ты наверняка лучше знаешь изнутри эту ситуацию. И зная твою исключительную порядочность, я полностью доверяю твоему мнению".

При этом Наталья набросилась на Армена Джигарханяна с критикой. "Вообще это не по-мужски втягивать окружение в решение своих личных проблем. Тем более, что человек, доживший до такого почтенного возраста должен был бы уже и сам научиться разбираться со своими женами , без чужих подсказок", – заявила Ветлицкая.

Интересно, что это обсуждение не осталось без внимания и самой Виталины Цымбалюк-Романовской. Она написала в комментариях, обращаясь к Ветлицкой и Смеховой: "Вот вы для меня с детства совершенно недосягаемые 😇 по красоте, творческой и личной индивидуальности❤️ Для меня очень важны ваши слова и эмоциональная поддержка, это придает уверенность в себе и веру в добро✌️Благодарю вас !!!"