Беременная Лобода открыла главный секрет

Певица Светлана Лобода рассказала, чем отличается ее вторая беременность от первой. Она поделилась тем, как ей удается сохранять прекрасную форму на седьмом месяце.

Информацию о том, что артистка находится в интересном положении, она подтвердила на своей страничке в Instagram. Несмотря на постоянные нагрузки, сьемки и концерты Светлана отлично выглядит. А, как известно, красота для публичного человека, как и для любой женщины, главное.

Светлана поделилась секретом, что делает для того, чтобы оставаться привлекательной даже на позднем сроке беременности. "Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме", – цитирует Лободу сайт "Комсомольская правда в Украине". "Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься. Это важно соблюдать для того, чтобы всегда быть готовым к любым изменениям в твоей жизни и организме", – отметила знаменитость.

В СМИ муссируются слухи о том, что отцом будущего ребенка Светланы Лободы является мировая знаменитость – лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об их близких отношениях сообщалось в СМИ летом 2017 года. Однако артистка упорно отмалчивается и не комментирует эту информацию.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Мар 2018 в 3:31 PST

Примечательно, что, когда звезда была беременна в первый раз, в 28-летнем возрасте, она тоже долго скрывала этот факт от посторонних. И призналась широкой общественности в этом на поздних сроках. Тогда она рассказывала, что решила не узнавать заранее пол своего ребенка.

