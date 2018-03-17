Эксклюзив Интервью Табаков оставил астрономическое наследство Как Цымбалюк-Романовская купила квартиры Джигарханяна Дом-2

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Юлия Ковальчук рассказала об участии в "Доме-2"

Юлия Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Популярная певица и телеведущая приняла участие в съемках телепроекта "Дом-2". Там она исполнила свою новую лирическую композицию "Тебе".

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прочитано 2635 раз

Некоторые поклонники с долей скепсиса отнеслись к появлению своей любимой певицы в скандальном шоу. Сама она не считает, что произошло что-то страшное.

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"То, что я исполнила песню на "Доме-2", не говорит о том, что я смотрю "Дом-2". Скажу честно, я ни одной программы не видела. Для меня это был просто дополнительный повод исполнить песню "Тебе", которую я сочинила любимому человеку. Вот и все", – цитирует teleprogramma.pro Юлию Ковальчук.

Она добавила, что у других каналов есть проблемы с демонстрацией новой музыки своим зрителям. "Сейчас на центральных каналах практически нет музыкальных программ. Большинство из них основано на принципе перепевания уже известных композиций, и практически не осталось передач, где артист может просто презентовать свою песню", – заметила исполнительница.

Также она добавила, что люди до сих пор поддаются давлению стереотипов о том, что что-то по определению плохо, а что-то – хорошо. "Мое мнение: музыка, как и спорт, должна быть вне форматов, возрастов и предрассудков", – подчеркнула певица. "Я стараюсь не жить стереотипами, делаю то, что хочется, доношу свое творчество любыми возможными способами, которые не являются противозаконными и вульгарными", – добавила Юлия Ковальчук.

Автор: Геннадий Куприянов17 марта 2018, 11:14
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Как менялась красавица Юлия Ковальчук

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