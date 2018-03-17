Татьяна Навка откровенно о разводе

Татьяна Навка стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Прославленная фигуристка откровенно рассказала о личной жизни.

Татьяна Навка родилась в Днепропетровске, у нее есть сестра Наталья, которая младше нее на два с половиной года. Когда девушкам было за 20, родители приняли решение о разводе. По словам Татьяны, они довольно спокойно отнеслись к этому. Более того, именно Навка помогла отцу переехать и обосноваться в Америке.

Сейчас родитель прославленной фигуристки так и проживает в США, у него там свой бизнес. Навка рассказала, что отец женился повторно, все у него хорошо. Что же касается матери, то она живет в Москве в квартире, но регулярно видится с дочкой и внучками, всем родным дает советы и ведет активный образ жизни.

Татьяна Навка дважды была замужем. От первого брака, с фигуристом и тренером Александром Жулиным, у нее дочь Александра, которой уже 17 лет. Девушка намерена поступить на экономический факультет МГИМО. За плечами Саши серьезные занятия теннисом, однако из-за травмы пришлось оставить спорт.

Сейчас спортсменка замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. У них маленькая дочь Надежда. Они познакомились на дне рождения друга. Татьяну представили ему как олимпийскую чемпионку, однако, со слов самого Пескова, он ее воспринял скорее как девушку из рекламы краски для волос.

Навка призналась, что с ее стороны не было любви с первого взгляда. Более того, внешне Песков ей не понравился. "Но он своим вниманием добивался встречи со мной, я долго сторонилась. Потом что-то щелкнуло, потому что он настолько деликатно, талантливо и по-джентельменски, знаешь, с поцелуем рук, никогда не переходил грань, очень аккуратно, нежно взращивал любовь во мне. Я вдруг поняла и подумала: "Господи, как я это раньше не замечала?" – рассказала Татьяна Навка.

Спортсменка констатировала: "Мы встретились довольно зрелыми людьми, у которых своя прошедшая жизнь, дети, однозначно мы очень ценим наши отношения, бережно храним и по-другому относимся к тем минусам, которые, естественно, есть. Идеальных людей нет".