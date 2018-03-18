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Борис Корчевников ужаснул болезненным видом

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Борис Корчевников выложил в Instagram фото с избирательного участка, призвав россиян идти на выборы. Однако поклонники телеведущего тут же забили тревогу.
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"Время к обеду, явка хорошая уже, но на странице моего подъезда – моя подпись была первой. Соседи, просыпаемся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Корчевников на своей странице в соцсети.

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Фанаты актера обратили внимание на прикрепленную к посту фотографию. На снимке Борис выглядит уставшим, под глазами – большие темные круги. Общественность решила, что телеведущий не бережет себя.

"Борис, плохо выглядите! Следите за здоровьем", "Борис вы выглядите так уставше! Вам бы съездить отдохнуть хотя бы на недельку", "Здоровья, Вам,Борис... выглядите очень уставшим", – забеспокоились поклонники.

При этом нашлись и те, кто считает, что Корчевников выглядит хорошо, а обеспокоенным фолловерам рекомендовали не лезть к актеру со своим мнением. "Комментарии странные... Борис, утро ранее... Все на себя в ранее утро в зеркало видите, и как??? И перестаньте человеку писать, что он болен!!! Это было давно и все у Бориса со здоровьем в порядке!!! Даже как то неприятно! .... Борис, хорошего настроения! Верю, Вы сделали правильный выбор", – заявил один из фанатов.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

Как писали Dni.Ru, в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Сейчас жизни актера ничто не угрожает.

Автор: Алёна Нестерова18 марта 2018, 19:01
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