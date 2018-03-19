Голая Настя Задорожная рассказала о раке груди

Актриса Настя Задорожная поделилась в соцсетях откровенным снимком топлес. Таким экстравагантным способом 32-летняя барышня решила привлечь внимание к раку груди.

В своем Instagram девушка написала: "Это я к чему, собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным и очень полезным напоминанием – в марте самое время подумать не только о коррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94% (а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить рак груди можно именно на ранней стадии! Давайте любить и оберегать себя".

Снимок был сделан специально для мужского журнала, публикующего материалы с элементами эротики. Фотосессия проходила на Мальдивах, где звезда совместила приятное с полезным: насладилась плаванием в Индийском океане и попозировала в откровенных купальниках, а то и вовсе без них.

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru) 17 Мар 2018 в 4:33 PDT

Анастасия жаловалась, что, так как у нее практически нет "обнаженных" снимков, среди ее подписчиков в соцсетях очень мало представителей сильного пола. Есть вероятность, что звезда хотела убить двух зайцев одним выстрелом: привлечь внимание к необходимости проходить медицинскую диагностику и заманить мужчин к себе в фолловеры.

Известность пришла к Насте после съемок в сериале "Простые истины" в начале 2000-х. Там она исполнила роль школьницы Анжелики Селиверстовой. В ее фильмографии – 40 проектов. За годы актерской карьеры девушка не раз меняла имидж, но всегда оставалась узнаваемой и любимой поклонниками.