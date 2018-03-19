Малахов с женой вывели в свет маленького сына

Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева проголосовали. На избирательный участок супруги прибыли вместе с четырехмесячным сыном Александром.

18 марта в России состоялись выборы президента. Множество отечественных знаменитостей опубликовали на своих страничках в различных социальных сетях фотографии, на которых запечатлены на фоне урн с бюллетенями. Не остался в стороне и популярный телеведущий Андрей Малахов. В Instagram шоумен опубликовал снимок, сделанный на улице на фоне таблички с указателем избирательного участка. "На выборы всей семьей!" – коротко подписал фото Малахов.

Действительно, на снимке Андрей запечатлен вместе с супругой Натальей Шкулевой и коляской, в которой находится их четырехмесячный сын Александр. По всей видимости, в своем стремлении сделать важное дело супруги решили рискнуть – вывели в свет маленького наследника, которого, к слову, еще не показывали заинтересованной общественности.

Многочисленные подписчики одобрили инициативу Малахова и Шкулевой. "Молодцы, и мы вчера на выборы с внуками пошли", "Желаю счастья", "Счастья и здоровья вашей семье", "Классные", "Молодцы!!! патриотизм и. Любовь к своей Родине надо прививать с пеленок!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодцы Малаховы, здоровья Вам всем", "Здоровья и счастья Вам и вешей семье! Голосуем за Сильную Россию, за Сильного Президента!", "Расти здоровым малыш!!!", "Дружная семейка", – выступили с комментариями подписчики.

Публикация от @malakhov007 18 Мар 2018 в 8:13 PDT

Напомним, популярный телеведущий и его жена стали родителями в ноябре 2017 года. Жизнь их радикально изменилась. "Раньше я спал очень крепко. Сейчас же просыпаюсь от малейшего хныка", – признался Андрей в интервью. Супруга Малахова рассказала, что в первые три дня жизни сына плакала без остановки. "Беру на руки – слезы сами текут. Что это, было совершенно непонятно. Сейчас с каждым днем новые чувства возникают, уже осознанные. Выхожу из дома и сразу скучать начинаю", – призналась жена Андрея Малахова.