Жена ошарашила 78-летнего Виторгана сообщением о втором ребенке

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик на днях стали родителями. Прославленный артист рассказал о новорожденной дочери и о готовности жены подарить ему еще одного ребенка.

Новость о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины родилась дочь Этель, стала настоящей сенсацией. В интервью программе "Ты не поверишь!" счастливый актер подтвердил, что его жена рожала сама, однако им пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. Тем не менее долгожданное появление ребенка на свет стало невероятной радостью для артиста и его жены.

"Девочка родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов, рост – 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, и решила последовать нашей семейной традиции. Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Неважно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе", – сообщил Эммануил Виторган.

Прославленный артист не стал скрывать, что они с супругой давно мечтали об общем ребенке и много для этого сделали. По словам актера, Ирина долго боролась за то, чтобы стать матерью. "Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость. Но теперь она действительно счастлива", – констатировал артист.

Виторган отметил, что многочисленные друзья буквально завалили кроху подарками. По словам артиста, на ближайший год малышке уж точно ничего не понадобится.