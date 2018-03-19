Зачем Пугачева увезла детей из России

В Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева с молодым мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри отправилась на Кипр. Журналисты узнали, зачем супруги вывезли наследников из страны.

Говорят, семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина было замечено в одном из лучших отелей острова. Причем Примадонна с мужем и детьми пробыли в Лимасоле всего два дня. Как выяснили журналисты, Пугачева и Галкин прибыли на Кипр по делам, связанным с покупкой недвижимости и получением гражданства этой страны. Тут действует программа, согласно которой любой может получить европейский паспорт, инвестировав в недвижимость страны от двух миллионов евро.

Как компетентно сообщает StarHit, звездные супруги приобрели просторные апартаменты в одном из самых удобных и современных районов города. "Их апартаменты находятся в районе Неаполис – на границе старого исторического города и туристической зоны. Это уникальный проект с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями", – приводит издание комментарий кипрских риелторов.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 13 Июл 2017 в 3:17 PDT

Как рассказали специалисты, жилище артистов уже сдано, однако требуются отделка и ремонт. Рядом с домом Пугачевой и Галкина строятся торговые и развлекательные центры. Также эксперты оценили "невероятный природный ландшафт", плюсом является и то обстоятельство, что море совсем рядом. "Детей супругам пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов требовалось присутствие всех членов семьи", – пояснили кипрские эксперты по недвижимости.