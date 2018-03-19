На кастинге "Дома-2" до полусмерти избили девушку

Претендентки на участие в реалити-шоу "Дом-2" устроили драку. В результате 26-летняя девушка получила травму головы и попала в больницу.

Потасовка произошла во время кастинга в Москве на улице Саморы Машела. Кандидатки что-то не поделили, вспыхнула ссора, в результате которой девушку избили до потери сознания, сообщает РЕН ТВ.

Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и оставили под наблюдением. Как только барышня отошла от травм, она сразу же заявила о произошедшем в полицию.

Поклонники телепроекта "Дома-2" знают, что мордобой на телестройке уже в порядке вещей. Дерутся все со всеми: дамы вырывают друг другу волосы из-за якобы недоброго взгляда, а мужчины предлагают другим участникам шоу ответить за слова.

Например, Валерия Голд и Анастасия Балинская устроили перепалку во время обсуждения хороших манер. Балинская обвиняла оппонентку в том, что та называет ее "быдлом" и "лошадью", хотя она не оскорбляла Голд. Однако девушка припомнила, что за один день не раз слышала обидные слова в свой адрес.

Тогда, чтобы доказать свою правоту, Анастасия бросила в соперницу пакетом из-под сока. Валерия в ответ кинула банку с джемом. Следом полетели фрукты. Ну а закончилось все тем, что дамы оттаскали друг друга за волосы. Пикантности ситуации добавило то, что во время потасовки маленькое черное платье Валерии Голд превратилось в футболку, обнажив ее нижнее белье. Ну а Анастасия Балинская изначально вступала в схватку в одной рубашке, накинутой на купальник.