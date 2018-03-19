Изменившаяся Максакова: Для меня предстоит решить только одно

Мария Максакова не скучает на Украине. Оперная дива готовится к новой роли – она показала свежие кадры, на которых выглядит совсем по-другому, и дала интервью.

24 марта в Харьковском театре оперы и балета имени Лысенко состоится премьера оперы "Отелло" Верди. Говорят, постановка будет абсолютно обновленной. В роли Дездемоны выступит Мария Максакова. К слову, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook певица опубликовала фотографии в образе неудачливой возлюбленной Отелло.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. "Красотка", "Вау! Какая красотка! Супер! Любимая Дива (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мне показалось, что я увидела Ирину Скобцеву! Мария, как Вы красивы в этом костюме, хотелось бы потом послушать!", "С языка сняли. Ирина Константинова Скобцева и в глазах, и в моменте настроя, и в повороте головы", "Яка ты молодец", "Настоящая! Машенька, спасибо Вам! Всегда излучаете добро, тепло и красоту! Гармонии, любви и счастья! Обожаю!", "Царица , а не супруга венецианского мавра !" – высказались восхищенные поклонники.

В интервью изданию "Харьковские известия" Мария Максакова так прокомментировала свою роль в постановке: "Бывают роли, где допустимы разные трактовки, особенности интерпретации. Здесь же в нотах все так музыкально и драматургически точно, что для экспериментов нет повода. Для меня предстоит решить только одно: в какой момент Дездемона поняла, что обречена".

Максакова объяснила: "До этого она как-то пыталась переубедить Отелло, доказать ему свою невиновность. А вся линия роли ведет от огромной любви к отчаянию, когда невозможно ни убежать, ни смягчить ревность Отелло, ни его вразумить. Она борется, как может бороться чистая натура, не запятнав себя интригами и чрезмерными оправданиями. Она просто умоляет ей поверить…"