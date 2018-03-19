Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани

Телеведущая и певица поделилась на своей страничке в Instagram очень личным снимком. Судя по фото, 32-летняя звезда в компании подруги посетила парилку.

Ольга Бузова ежедневно радует поклонников новостями не только из творческой, но и личной жизни. Она регулярно публикует в микроблоге фото– и видеоотчеты.

Не стал исключением и поход знаменитости в баню. "И – идеально. Наш вчерашний идеальный вечер вдвоем с моей кошечкой, люблю тебя", – подписала Ольга снимок в Instagram. На нем она запечатлена без макияжа, в шапочке для парилки и с бокалом в руке.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Мар 2018 в 4:39 PDT

Отметим, Бузова любит эпатировать публику. Ранее поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом она презентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальной страничке в Instagram.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. В частности, фанатам не понравилось обнажение Ольги, которое те расценили как неподходящее.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 11 Мар 2018 в 11:30 PDT

Напомним, во время выступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в Москву Ольга отправилась в больницу, где ей сделали снимок. Врачи поставили диагноз "растяжение" и прописали полный покой, однако Бузова продолжает выступать.