Леонтьев решился освоить Камасутру

Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву 19 марта исполнилось 69 лет. Певец остроумно пошутил по поводу своего возраста.

Он публиковал на своей страничке в Instagram видеообращение к поклонникам, в котором сравнил сочетание цифр с позой в Камасутре. "Я не знаю, что сказать то? Приближается интересная такая цифра. Я думаю, по крайней мере надеюсь, что кто-то из вас наверняка захочет поздравить, а возможности нет такой, так я заранее благодарю, ценю, спасибо, люблю, уважаю. Я очень волнуюсь. Цифра действительно интересная, 69. Я раньше об этом только читал что-то в книжке про Камасутру, но не пробовал. Но в связи с такой датой интересной, придется пробовать", – заявил певец.