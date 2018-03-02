Выкапывание умерших артистов: что будет в новом шоу

Недавно Мария Кожевникова жестко высказалась о телевизионных шоу, обвинив их в негативе, который буквально льется с экранов. С ней солидарен и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян, который высказал убеждение, что в следующем новом шоу будет показано выкапывание умерших артистов.

Вадим Манукян крайне негативно воспринимает политику современных телевизионных шоу, который ради рейтингов идут на возмутительные вещи, открывая общественности шокирующие подробности частной жизни не только простых людей, но и знаменитостей. По мнению Манукяна, это лишь отталкивает зрителей и, более того, заставляет их возмущаться и высказывать публично свою точку зрения благодаря социальным сетям.

"Все больше людей начинают понимать, что молчать о полоскании грязного белья звезд на телевидении уже просто нельзя. Поддерживаю Марию Кожевникову. Ровно об этом я говорю на протяжении более года", – отметил Манукян.

Вадим уверен, что телешоу катастрофически падают в своем качестве, а всему виной – рейтинги, за которыми гонятся создатели. "Наше телевидение в угоду рейтингам деградирует семимильными шагами. А что дальше?" – задал риторический вопрос эксперт.

По мнению Манукяна, в следующем новом шоу уже будут эксгумировать знаменитостей. "Выкапывание умерших артистов ради шоу начнем? Со Спартаком Мишулиным нечто подобное уже пытаются сделать. Просто остановитесь!" – призвал создателей телепроектов Вадим Манукян.

К слову, популярный блогер Николай Соболев выпустил ролик, посвященный шоу Максима Галкина "Звезды под гипнозом", в котором раскритиковал проект. По мнению Соболева, на передаче обманывают людей. Блогер убежден в том, что присутствующие на съемках сами позволяют себя загипнотизировать. "Я не знаю, как вам, но мне крайне стыдно смотреть, как российские звезды позорятся, изображая каких-то идиотов", – заключил Николай Соболев.