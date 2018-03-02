Кудрявцева о разлуке с мужем: Это так здорово

Первая весенняя встреча медиаклуба традиции "Бесценная Лига" Mastercard и КХЛ была посвящена детям и хоккею. Прошла она в рамках хоккейного дерби между столичными клубами "Спартак" и "Динамо". Одной из ведущих вечера стала главная болельщица традиции "Бесценная Лига" Лера Кудрявцева. В перерыве между периодами с ней поговорил корреспондент Dni.Ru.



Лера, откуда у хрупкой девушки такая любовь к мужскому виду спорта?



Я – давний фанат хоккея. Не люблю девичьи посиделки за столом, сплетни о тряпках, знакомых и косметологах. Мужской мир мне более понятен. Всем родителям я сегодня говорю: хватит пуантов, музыкалок, растите настоящих мужиков, водите детей в секции хоккея. Меня, например, папа воспитывал как пацана – водил на охоту, рыбалку, шахматы. И хоккей был обязательной частью образовательной программы. Мы вместе смотрели матчи и болели за "Красную машину". Было и еще одно обстоятельство, повлиявшее на мою любовь к игре. Я родилась в городе Усть-Каменогорск, где была неплохая хоккейная команда высшей лиги "Торпедо", и у меня было много знакомых ребят оттуда. И я все детство ходила во дворец спорта, чтобы посмотреть на их игру. Для нашей семьи хоккей действительно был и остается особенным спортом.

А сегодня Вы интересуетесь не только из-за работы, но и по личным обстоятельствам…

Да, это так – я давно замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, нападающим клуба "Салават Юлаев" из Уфы.

Не мешает, на Ваш взгляд, полноценной семейной жизни то обстоятельство, что с мужем Вы живете в разных городах и Вас разделяет свыше 1000 километров?

У нас есть такое понятие, как facetime, – каждый день мы общаемся и видим друг друга. Когда у меня выходные, я прилетаю к нему, хожу на его матчи. Когда у него есть возможность – летит он. Ой, это так здорово не жить постоянно вместе! Никто не треплет нервы друг другу, царит идиллия. Мы живем на два города уже лет шесть – до Уфы был Питер.

Сами пробовали играть в хоккей?

Когда Макаров играл в питерском СКА, там появилась женская команда жен хоккеистов. И у меня есть вся амуниция для игры, мы часто тренировались. В конце сезона в СКА даже состоялся один матч, когда жены выходили играть со своими мужьями.

Вашего избранника не задевает, когда о нем говорят "муж Леры Кудрявцевой", забывая про его голы и регалии?

Так его называют только в желтой прессе, но не в нашем кругу артистов и спортсменов. Игорь понимает, что он женился на популярной медийной девушке. Поэтому на определение "муж Кудрявцевой" Игорь не обижается.