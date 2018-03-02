60-летний Половцев о тайной дочери от молодой жены

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Половцев рассказал о личной жизни. Актер признался, что недавно супруга подарила ему дочь.

Александру Половцеву 3 января исполнилось 60 лет. О своем юбилее артист высказался так: "Я не знаю, кто придумал все эти понятия: пенсия, старость, пора на покой… Конечно, смотрясь в зеркало, я замечаю небольшие изменения, а вот внутренне… Внутренне я совершенно не ощущаю возраста".

А ведь недавно актер еще как задумывался, сколько ему лет. Это случилось, когда он серьезно влюбился. "Когда я встретил Эсану, понял, что произошло что-то страшное. Я не мог есть, пить, мне надо было ее видеть, слышать. При этом во мне боролись два человека. Один говорил: "Ты дурак! Тебе уже 50, а ей – 27". Другой отвечал: "Ты искал ее всю жизнь". Наверное, именно поэтому я боялся делать предложение. Что, если она откажет? Из-за моей нерешительности мы чуть было не расстались… Поженились через семь лет после знакомства, накануне появления на свет нашего сына. Я хотел, чтобы ребенок родился в законном браке", – признался Половцев.

Сейчас маленькому Андрею два года. Однако мало кто знает, что супруга подарила популярному артисту дочь. Актер объяснил, почему так долго скрывал девятимесячную Яну. "Не хотел делать из этого новость. Когда родился сын Андрюша, многие стали злословить. Это было малоприятно. Я дал слово, что о рождении Яны узнают только близкие друзья и родные. Получив известие о благополучном разрешении, позвонил всем друзьям со словами: "Только никому не говори!" – цитирует Александра Половцева "Теленеделя".

О встрече с новорожденной наследницей актер высказался так: "Наутро пришел в роддом и увидел орущее дитя – черненькое, страшненькое, с длинными волосами. Внутри все зашлось…"

Половцев признался, что счастлив в семейной жизни. "В семье меня все устраивает. Эсана – чудесная женщина. Я безумно ее люблю. Теперь одна забота: дожить до 100 лет. Надо посмотреть на негодяя, который будет просить руки нашей дочери", – заявил актер.