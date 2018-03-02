У 78-летнего Виторгана и 56-летней Млодик родился ребенок

У знаменитого актера театра и кино произошло радостное событие. У Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родился очаровательный малыш.



Супруги предпочитают воздерживаться от комментариев по поводу пополнения в семье. Однако 2 марта в интернете появилась информация, что у артиста и его жены родился первый общий ребенок. По некоторым данным, это дочь. Ее имя не сообщается.

При этом на странице Виторгана в Facebook 21 февраля был опубликован интригующий пост, в котором сообщалось о появлении на свет малыша. Жена артиста обратилась к знакомым с просьбой найти няню. "Да, у нас родился ребенок. Спасибо за поздравления", – подтвердила Ирина информацию StarHit. Отметим, ранее супруги не сообщали общественности, что готовятся к радостному событию.

Сейчас пользователи Сети поздравляют пару с пополнением. Не исключается, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик решили прибегнуть к услугам суррогатной матери, следуя примеру других знаменитостей.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 11, 2018 в 8:51 PST

Слухи о том, что артист и его жена собираются стать родителями, появились в мае 2017 года. Как сообщали журналисты, супруги планируют поделиться радостной новостью в ближайшем выпуске передачи "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой. Якобы телеведущая даже поздравила их и пожелала терпения.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 25, 2018 в 2:24 PST

Однако супруга Эммануила Гедеоновича тогда не подтвердила информацию о планирующемся пополнении в семье. Слухи о своем интересном положении она назвала "глупостями". В свою очередь Лера Кудрявцева опровергла, что говорила о предстоящем рождении у пары ребенка, заявив, что ее не так поняли.

Эммануил Виторган был женат трижды. В первом браке с Тамарой Румянцевой у актера родилась дочь Ксения. Второй супругой знаменитости была Алла Батлер, их сын – Максим Виторган. Ирина Млодик – третья жена артиста.