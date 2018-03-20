На шестом месяце: Малахов ошарашил сообщением о беременности Собчак

Андрей Малахов высказался о беременности Ксении Собчак. Популярный телеведущий восхищен стойкостью гламурной блондинки.

Расплакавшаяся из-за жестоких слов Владимира Жириновского в эфире предвыборных дебатов Ксения Собчак стала настоящей сенсацией всех новостных лент. Излишнюю эмоциональность и сентиментальность гламурной блондинки назвали следствием беременности. Информацию прокомментировал коллега Ксении Андрей Малахов. Он рассказал о том, что в кулуарах уверены в интересном положении блондинки.

"Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: "Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно", – сообщил Андрей. По его словам, он обратился за разъяснением ситуации к подружке Ксении Нике Белоцерковской. Однако та заявила, что ничего не знает. "Ника была не в курсе и позапрошлым летом, когда я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша", – отметил Малахов.

Далее телеведущий рассудил так: "Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Фев 2018 в 11:39 PST

Сообщение Андрея Малахова, оставленное им в авторской колонке в журнале StarHit, ошарашило интернет-пользователей. "Ого! Шесть месяцев!", "срок полгода? сомневаюсь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "чет животик великоват для шести месяцев", "А мне кажется мал наоборот". – высказали свое мнение пользователи Сети.