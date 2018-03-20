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Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Врачи убили актера в погоне за деньгами. Так считают некоторые специалисты. 
прочитано 19958 раз

От чего на самом деле умер 82-летний Олег Табаков? Версии ходят самые разные. Например, старший сын актера Антон уверял: "У отца диагностировали пневмонию. Папа имеет право полежать на искусственной вентиляции легких". Оказалось, у артиста была деструктивная пневмония – тяжелая болезнь с гнойно-воспалительным процессом. 

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Сюжеты Умер Олег Табаков

Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Судя по всему, проблемы начались после неудачной имплантации зубов. "У Олега Павловича очень болели зубы, – сообщила актриса Ирина Мирошниченко. – Табаков старался виду не показывать, но в какой-то момент признался: "Я больше не могу терпеть эту боль! Тихонько пойду..." Я пожелала: "Олег Павлович, скорее сделайте свои зубки и возвращайтесь в театр".

Тогда-то актер и пошел к дантисту. "Из воспаленной десны зараза, видимо, попала в кровь и спровоцировали гнойное поражение легких, – приводит слова врачей журнал "Тайны звезд". Плюс, как выяснили журналисты "Комсомольской правды", Табаков боролся с раком предстательной железы. Этот диагноз был поставлен звезде еще десять лет назад. Актер регулярно проходил химиотерапию и продолжал активно работать.

Ужас в том, что химиотерапия и имплантация категорически несовместимы: первая негативно сказывается на приживаемости. Неудивительно, что у Олега Павловича начался сепсис – заражение крови. Хирург или не знал, что у Табакова рак, или в погоне за длинным рублем и звездным пациентом не придал этому значения.

По условиям медицинского договора, врача не несут ответственности за приживаемость искусственных зубов. "Возможно, гнойная инфекция проломила физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой, и развился менингит, когда мозг буквально плавится от гноя", – предположили лечащие врачи. 

Автор: Иван Губкин20 марта 2018, 10:00
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Каким запомнился Олег Табаков

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