Располневшую жену Тарасова с большим животом сняли в ресторане

В Сети появились видео с вечеринки, организованной в честь дня рождения Дмитрия Тарасова. На празднике присутствовала и супруга футболиста, модель Анастасия Костенко, которая, по мнению внимательных пользователей, в связи с беременностью располнела и сверкнула большим животом.

18 марта Дмитрий Тарасов отметил день рождения. Российскому футболисту исполнился 31 год. Вечеринку в честь важной даты спортсмен организовал в своем любимом ресторане на теплоходе "Ласточка". Присутствовала на празднике и супруга Дмитрия Анастасия Костенко.

В Сети появились видео с мероприятия. На кадрах видно, что предпочитающая не выходить в свет жена футболиста облачена в обтягивающее черное платье на бретелях. Образ дополнил высокий хвост, в который Анастасия убрала волосы, и драгоценности. Особенно внимательные пользователи Сети разглядели сильно округлившийся живот Костенко. А кто-то отметил, что Анастасия из-за тщательно скрываемой беременности располнела.

Интересно, что ни Тарасов, ни его верная супруга пока не выложили фотографии и видео с праздника на своих официальных страничках в социальной сети Instagram. Впрочем, за них это сделали друзья, приглашенные на вечеринку. Благодаря им ушлые журналисты и выяснили, что Анастасия Костенко действительно ждет ребенка от Дмитрия Тарасова.

Публикация от Дмитрий и Анастасия Тарасовы (@tarasovy2018) 19 Мар 2018 в 1:02 PDT

Публикация от Дмитрий и Анастасия Тарасовы (@tarasovy2018) 19 Мар 2018 в 1:02 PDT

Напомним, 29 января состоялось венчание футболиста и модели. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева.

Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Говорят, Костенко и Тарасов так скоропалительно поженились именно из-за беременности девушки.

