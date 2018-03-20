Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову

Цымбалюк-Романовская уверена, что артист умрет в позоре. Мол, это его выбор.

Армен Джигарханян старше своей бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской на 43 года. Скончавшийся на минувшей неделе Олег Табаков – ровесник Армена Борисовича, он тоже с 1935-го года. И тоже женился на молодой – с Мариной Зудиной у них была 30-летняя разница в возрасте. Причем Марина была даже моложе сына Табакова от первого брака! Но это не помешало им на всю жизнь сохранить сильные чувства. "Олег, милый, я очень, очень тебя люблю!" – рыдала у гроба Зудина.

Цымбалюк-Романовская вряд ли будет рыдать, если, не дай бог, с ее бывшим мужем что-то случится. Это можно понять из постов, которые она регулярно публикует на своей странице в социальной сети Facebook. "Табаков всегда был более успешным, смелым и последовательным в поступках. Джигарханян это знал и недолюбливал его. Но это уже человеческие качества", – призналась Виталина.

Высказалась она и по поводу некрасивого развода, который уже не один месяц обсуждает вся страна. "Мой бывший муж обрек себя умереть в позоре. И это его выбор", – заявила Виталина.

Армен Борисович – артист такого масштаба и человек такой величины, что позор ему точно не грозит. А скоро, судя по всему, к нему вернулся деньги и квартиры. Накануне Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с появившимися в СМИ видеозаписями Армена Джигарханяна, сделанных скрытой камерой. Также был изъят миллион рублей, который принадлежит бывшей жене актера.