Беременная Кирстен Данст стала похожа на пугало

Папарацци застали актрису, прогуливающуюся с подругой по улицам Лос-Анджелеса, в неопрятном виде. Поклонники в пух и прах раскритиковали звезду Голливуда.

Репортеры сняли знаменитость выходящей из бакалейной лавки. Кирстен выбрала для променада длинное разноцветное платье под горло, подчеркивающее ее большой живот, коричневую "старушечью" кофту и бесформенные черные полусапожки. Волосы звезда "Меланхолии" забрала в небрежный пучок.

Новые фотографии моментально появились в Сети. Поклонники Данст были шокированы ее видом, передает Teleprogramma.pro.Они раскритиковали не только ее одежду, но и внешность в целом. "Что заставляет ее так плохо выглядеть? Возможно, тяжелая беременность и очень плохое самочувствие", "Считаю, что для знаменитого человека, за которым вечно следят, она очень стремно одета. Понимаю, что беременна, но волосы всегда можно расчесать", "Можно любить комфортную одежду, но это не значит, что нужно выглядеть как пугало и не мыть голову. Это банальная лень и неуважение к себе", – написали одни.

Напомним, информация о том, что 35-летняя Кирстен Данст и ее 29-летний жених Джесси Племонс впервые станут родителями, появилась в декабре 2017 года. Звезда сначала старалась не привлекать к себе внимание, не афишируя свое "интересное положение", но потом перестала скрывать беременность и приняла участие в съемке модного бренда Rodart.

Кирстен и Джесси познакомились в 2016 году на съемочной площадке сериала "Фарго". Летом 2017 года они объявили о помолвке. Но пока пара не зарегистрировала свои отношения. Возможно, влюбленные сделают это после рождения малыша.