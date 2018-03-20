Дерзкая Семенова после развода подалась в Израиль
Удивлению жителей израильского города Натанья не было предела, когда на улицах они увидели певицу Катю Семенову. Правда, довольно комично одетую – в сапогах (на улице там 26 градусов жары) и майке с оголенным плечом. Дополнял образ "городской сумасшедшей" пластиковый пакет, с которым артистка вышла "на шопинг". "А вот почему в Израиле в жару в сапогах ходят? Паразиты что ли кровососущие скачут по улицам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – иронично комментирует фото один из пользователей.
Недавно Семенова после 25 лет брака развелась. И этот факт не остался незамеченным публикой. "Всегда думала: что это лысое чудовище к Катюше присосалось? Она же красотка!", "Первый раз вижу, как женщину украшает развод , вот что значит избавиться от вампира – так похорошела, такая сказочная, пусть наконец то будет только солнце в вашей жизни", "Муж сегодня есть, а завтра – нет! А послезавтра снова есть, а через неделю – пошел вон ! И так будет столько раз, сколько захочет женщина! А Катя счастливая!", "Развод пошел вам на пользу, хорошеете день ото дня", "Вот стоит женщине скинуть балласт, как пожалуйста! Постройнела, сменила прическу, помолодела, нарядов куча появилась! Все, что в жизни не делается, все к лучшему!", "Катя, отдохни от собачек, от бывшего мужа", – завалили певицу комментариями пользователи.
Напомним, что песни "Школьница" и "На минутку" в 80-е пела, кажется, вся страна, а их исполнительница Катя Семенова давала по 70 концертов в месяц. Также она снималась в кино, активно гастролировала за рубежом, а ее диски продавались миллионными тиражами. Однако, несмотря на высокие заработки, большого состояния артистка так и не нажила. Сегодня она ездит в метро по пенсионному удостоверению и живет в однокомнатной квартире в кирпичной четырехэтажке неподалеку от Измайловского парка, которая досталась ей от родителей.
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