Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче

Иосиф Пригожин прокомментировал шумиху вокруг Андрея Макаревича, которая поднялась после его поста в социальной сети. Музыкальный продюсер не сдержал эмоций.

По мнению Иосифа Пригожина, некоторые знаменитости "*** (офигели) от собственного величия и забыли, откуда сами взялись". "Как вы хотите, чтобы к вам относились, если вы сами допускаете такие высказывания? Зачем? Для чего? На песнях Макаревича выросло поколение людей. Отсюда и вопрос – как ты можешь ненавидеть собственный народ, на котором заработал и продолжаешь зарабатывать деньги?! Должно же быть, в конце концов, какое-то уважение" – цитирует Иосифа Пригожина "URA.RU".

Продюсер отметил, что европейцы куда веселее, чем россияне. "У нас люди порой такие – словно на них мешки взвалили. Надо просто научиться радоваться счастью. Счастье – это не только деньги. Счастье – это, например, и возможность ходить. Меня вот довели до того, что мне стыдно ездить на хорошей машине. Скажут некоторые: мол, совсем зажрался. А вообще я вырос в бедной семье", – отметил продюсер.

Пригожин высказал убеждение, что россиянам следует перестать завидовать и начать радоваться чужим успехам. "Вот Дробыш (Виктор Дробыш, продюсер. – Прим.ред.) был голодный, в дырявых носках. И ничего – добился успеха. И я, и Валерия начинали с нуля. Я, что, виноват, что кто-то получает три копейки, а моих мозгов хватает, чтобы заработать шесть? Надо просто работать, а места под солнцем всем хватит", – эмоционально подытожил Иосиф Пригожин.

Напомним, лидер группы "Машина времени", который сейчас находится в США, на своей страничке в Facebook восхищался тем, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По мнению музыканта, в России действует "какой-то 25-й кадр", который превращает жителей страны в "злобных дебилов". Пост вызвал волну гневных комментариев. Позже Макаревич заявил, что его неверно поняли. Однако не преминул заметить, что разразившийся скандал только подтверждает его мнение о россиянах.