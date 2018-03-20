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Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой

Ксения Бородина и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru
Ведущая скандального телешоу "Дом-2" потроллила коллегу Ольгу Бузову. Она сосватала певицу "живому Кену". 
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Личная жизнь "вечной невесты" Бузовой стала предметом для шуток Ксении Бородиной. На одном из выпусков телестройки, гостем которого стал "живой Кен" Родриго Альвес, ведущая предложила шоумену рассмотреть Ольгу в качестве невесты. В эфире эпизод появится 22 марта, передает паблик Super в Instagram.

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Сам Родриго при упоминании певицы оживился и судя по всему, расстроился, что девушки не будет на данной съемке. По словам Альвеса, Бузова "действительно ошеломительная". "С тех пор как я приехал в Москву, все прочили мне встречу с Ольгой Бузовой", – поделился "живой Кен". "Я видел ее фото на обложке журнала "Дом-2" и сфотографировал ее в свой Instagram. Ольга, я надеюсь увидеть тебя в следующий раз. Ты прекрасна!", - обратился к певице и телеведущей Родриго.

Отметим, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым стал для Ольги тяжелым испытанием. На протяжении длительного периода времени она вообще не хотела заводить романтические отношения, потому что разочаровалась в мужчинах. По мнению Бузовой, претенденту на ее сердце предстоит проделать огромную работу. Телеведущая подчеркивала, что ей сложно доверять противоположному полу. Напомним, телезвезда и спортсмен оформили развод 30 декабря 2016 года в одном из столичных ЗАГСов.

Автор: Людмила Фоканова20 марта 2018, 21:55
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