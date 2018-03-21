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Пресняков коснулся груди Бузовой и рассказал о считаных днях

Ольга Бузова и Владимир Пресняков. Фото: Dni.Ru
Владимир Пресняков высказался о коллегах по отечественному шоу-бизнесу. Артист признался, что считает Ольгу Бузову классной.
прочитано 3271 раз

Владимир Пресняков прокомментировал массовый исход отечественных знаменитостей в Сеть. К примеру, он признался, что не завидует Дмитрию Маликову, который сейчас невероятно популярен именно как блогер.

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"Я его тут встретил недавно. Он рассказал, что давно хотел это сделать, и он сумел это сделать. А я не пойду туда, в Сеть. Не пойду. Мне есть что сказать песнями. Это здорово, конечно, это работает, но те люди, которые его любят, даже не знают, насколько он колоссальный музыкант", – отметил Пресняков.

Артист признался, что он вообще интернетом мало пользуется, а с ведением социальных сетей ему помогают. Тем не менее Владимир дал понять, что находится в курсе событий, происходящих в стране и мире. К примеру, он коснулся личности Ольги Бузовой, которая сейчас невероятно популярна.

"Давай начнем с того, что все эти истории, которые живут день, – к примеру, "Бузова показала сиську" – обязательно кто-то возьмет и напишет. Следующий день – Бузова опять что-то сделала. Ничего, кстати, не имею против этой девушки, она добрая, классная. Но все это считаные дни. Ты забываешь, что было в России позавчера", – цитирует певца Meduza.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Пресняков живет, руководствуясь другими критериями. "Для меня самое главное – возвращение домой, к моему маленькому бобику, который для меня все значит, к моей жене. И это не говорит о том, что сцена неважна. Для меня важна сцена, важно то, что будет на 50-летии и вообще на моих концертах. А хайп… Мы делали раньше много прикольного, были против системы все, но мы все-таки были добрые. Сумасшедшие были на вес золота. Была, наверное, одна Жанка Агузарова. А сейчас этого столько… Везде, в каждом и во всем", – заключил Владимир Пресняков.

Автор: Олег Райцин21 марта 2018, 10:51
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