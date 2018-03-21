Азиза призналась в проблемах с алкоголем

Без выступления Азизы юбилейный концерт поэта-песенника Ильи Резника многое потерял бы. Она представила две композиции – "Нареченный" и "Место действия – Санкт-Петербург". А потом пообщалась с журналистами, среди которых был и корреспондент Dni.Ru.

Азиза призналась, что сначала познакомилась с женой Ильи Резника Ириной, которая очень помогла в самые трудные минуты жизни. "В начале 90-х у меня появилось много вредных привычек, – рассказала Азиза. – Например, после концерта любила выпить коньяка. Мне очень нравился такой, с леопардом на коробке".

Времена, о которых вспоминает Азиза, действительно были тяжелыми для нее. Ведь 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта "Юбилейный" был убит Игорь Тальков. В преступлении обвинили охранника Азизы, которая хотела закрывать концерт: во-первых, это престижно, во-вторых, она не успевала подготовиться к выходу. После этого многим казалось, что карьера Азизы закончена, но она сумела выдержать это давление.

"Тогда многие хотели, чтобы я спилась, скурвилась, – вздохнула Азиза. – Но Ирина Резник категорически запретила мне прикасаться к рюмке и во многом благодаря ей у меня началась новая жизнь. Так же она тащит и мужа сегодня, заставляя его работать над собой, плавать в бассейне".

В апреле Азизе стукнет 54 года, но замужем она никогда не была, и детей у нее нет. "Я уже много лет живу с человеком (бизнесмен Александр Бродолин. – Прим. ред.), у которого есть сын и двое внуков. Я являюсь крестной матерью своего возлюбленного – такие вот жизненные хитросплетения у нас. А если до сих пор мы брак не зарегистрировали, значит, такова воля Божья".

Гражданский муж певицы живет в Петербурге, а она – в Москве. "Правда, своей квартиры у меня нет, скитаюсь по съемным углам. Сегодня, например, живу в красивом месте у парка. Моя мечта – купить свое жилье", – рассказала артистка.