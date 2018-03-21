Басков объявил о дочери от Лопыревой

"Натуральный блондин" Николай Басков рассказал о личной жизни и работе. Популярный исполнитель признался, что готов стать многодетным отцом, и объяснил, как смог отказать в интиме настырной поклоннице.

Николай Басков успевает везде: гастролирует со своим шоу и ведет корпоративы, устраивает личную жизнь с длинноногой блондинкой Викторией Лопыревой и является лицом многих сборных концертов. Сам артист так прокомментировал свою популярность: "С одной стороны говорят, что меня много на телевидении, куда ни плюнь – Басков! Теперь говорят, что не хватает".

Певец рассказал историю, когда особо настырная поклонница предлагала ему деньги за вечер тет-а-тет. Однако он категорически отказался. "Я даже не стал обсуждать. Дама не унималась: "Коля, скажи: сколько?!" Я сказал: "У меня особенности организма такие, такой период, что вот сейчас на брюнеток я не реагирую..." Она сказала: "Я перекрашусь!" – со смехом рассказал артист.

Сейчас Николай счастлив в отношениях с Викторией Лопыревой. Более того, 5 октября 2017 года влюбленные должны были пожениться в Чечне, однако торжество перенесли на неопределенный срок. "Мне позвонил Галкин и сказал, что в Чечню они не поедут", – ляпнул Басков, прокомментировав вопрос журналиста о том, как Алла Пугачева отнеслась к его избраннице.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 4 Сен 2017 в 3:34 PDT

Певец планирует детей от Виктории Лопыревой. "У меня уже сын один растет (Бронислав, от первого брака со Светланой Шпигель. – Прим. ред.), а теперь надо завести девочку. А может быть, еще и мальчика. Мне бы еще троих", – цитирует Николая Баскова сайт "Комсомольская правда".

"Золотой голос России" откровенно рассказал об отношениях с красавицей-моделью: "У Вики в преддверии чемпионата мира по футболу сложный график. Мы были на концерте Ани Лорак, а уже на следующее утро Вика опять улетела в командировку. В феврале пытались выбраться вместе на Мальдивы хотя бы на пять дней, но, увы, не сложилось. То у Вики работа, то у меня съемка. И потом, мы с Викой уже не такие молодые, чтобы, как в 20, знаете, прямо фонтан эмоций, страсти кипят. Как-то поспокойнее все у нас".