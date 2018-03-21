Бузова прилюдно поставила на колени предателя Тарасова

Телеведущая и певица опубликовала на своей странице в Instagram бекстейдж провокационной фотосессии. В ролике Ольга Бузова позирует вместе с толпой полуголых мускулистых мужчин.

Знаменитость приняла участие в фотосессии для глянцевого издания и дала интервью. Чувственные и эротичные снимки Бузовой вызвали бурные обсуждения в соцсетях. На кадрах сексуальные мужчины встали на колени перед Ольгой, одетой в вещи известного итальянского бренда.

Бекстейдж вызвал у фанатов певицы восторг. "Этим видео ты поставила Тарасова на колени, показав свое превосходство! Браво, Ольга", – обратилась к звезде одна из подписчиц. "Я это сделала давно", – согласилась с девушкой Бузова. Судя по всему, редакторы журнала остались довольны совместной работой с ней. "Все, кто не любят Ольгу Бузову, просто снобы", – такая публикация появилась в микроблоге издания.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Мар 2018 в 2:55 PDT

Напомним, Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым 30 декабря 2016 года после четырех лет брака. Новость для многих стала неожиданностью. После расставания с возлюбленным Ольга с головой ушла в работу и сосредоточилась на музыкальной карьере. В октябре 2017-го вышел дебютный альбом Бузовой "Под звуки поцелуев". А Тарасов нашел бывшей жене замену – модель Анастасию Костенко, довольно быстро предав их с Ольгой чувства.

Как писали Dni.Ru, 29 января этого года состоялось венчание футболиста и модели. Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Говорят, Костенко и Тарасов так скоропалительно поженились именно из-за беременности девушки.