Опровержение

02.06.2017 на нашем сайте была опубликована редакционная статья "Юлия Михальчик пожаловалась на бывшего мужа", написанная под псевдонимом Василиса Моргунова. В указанной статье содержалась недостоверная информация о том, что Александр Шульгин был продюсером певицы Юлии Михальчик, что Александр Шульгин и Юлия Михальчик жил вместе, а так же что Александр Шульгин занимался в отношении Юлии Михальчик рукоприкладством. На основании утвержденного судом мирового соглашения указанная статья удалена с нашего сайта. Редакция издания приносит Александру Шульгину и Юлии Михальчик свои извинения за использование в опубликованной статье недостоверной и порочащей честь и достоинство Александра Шульгина информацию.

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