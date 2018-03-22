У преследуемого правосудием Панина больше нет сил

Алексей Панин высказался о своих многомиллионных долгах. Скандально известный артист признался, что устал "комментировать бред".

Алексей Панин задолжал государству внушительную сумму: согласно информации на сайте судебных приставов, более миллиона рублей – только столичной ГИБДД. Накопились у него и другие долги на сумму с шестью нулями.

Правоохранители предупредили: если актер в ближайшее время не расплатится по обязательствам, его имущество выставят на торги. Речь идет о квартире в Москве, доме во Владимирской области и автомобиле BMW пятой серии 2012 года.

Накануне, 21 марта, Гагаринский районный суд столицы закрыл Панину выезд из России и лишил водительских прав. При этом некоторые СМИ сообщили, что скандально известный артист находится в Риме. Журналисты связались с Алексеем, и тот заверил, что не покидал страну.

"Пишут ахинею: то моя дочка живет в порнографии, то ребенок якобы мне за пивом бегает, хотя я не пью уже три года. То пишут, что моя машина арестована за долги, а я на ней езжу каждый день. Сегодня прошла новость, что якобы моя машина в розыске. Выглянул в окно – машина по-прежнему около дома стоит. Если раньше я возмущался, пытался что-то объяснять людям, то сейчас просто развожу руками. Ездил в Челябинск на гастроли, звонит мне организатор концерта: "Леша, тут все СМИ пишут, что ты уехал из страны!" У меня нет больше сил комментировать бред", – заявил Панин.

"Мне позвонили журналисты – сказали, что суд лишил меня водительских прав и закрыл выезд за пределы России. Почему я это узнаю из прессы? Про суд я ничего не знал, документы мне никто не прислал. Я много лет живу во Владимирской области. Возможно, бумаги приходили на мой старый московский адрес. В любом случае мои юристы будут подавать апелляцию, оспаривать эти штрафы, лишение прав и запрет на выезд из страны", – цитирует актера сайт "Комсомольская правда".