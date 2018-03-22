Народ в ужасе от странного ритуала с ребенком Рапунцель из "Дома-2"

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель сообщила, что не намерена ждать 40 дней со дня рождения ребенка, чтобы крестить его. Девушка рассказала о ритуале, который якобы защитит кроху от сглаза до проведения таинства.

В новом номере журнала "Дом-2" Ольга Рапунцель, которая со дня на день станет матерью, сообщила, что не намерена сидеть сложа руки в ожидании дня крещения ребенка. Она очень боится сглаза.

"Крестить малышку можно будет только через 40 дней. Не хочу, чтобы она так долго без Божьей охраны была. Посоветовалась с батюшкой – он рассказал о способе оградить доченьку от дурного влияния со стороны. Открою тайну: ритуал проводится на слюнях родителей", – рассказала длинноволосая красавица.

Реакция общественности в соцсетях не заставила себя ждать. Народ пришел в ужас: "Она точно в церкви обряд крещения собирается проходить????)))) не Кадони случайно, наставник?) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "она в своем уме??? что за слюни? что за странный ритуал??", "они в одной палате с этим батюшкой лежали)) Ну даже если ей 30, то христианство и язычество в восьмом классе школы проходят", "Я просто в шоке! Когда в Храме эта недалекая была? Когда причащалась?", "Я же говорила, что шизофрения на лицо! Слюни родителей😂😂😂😂😂", "Это уже за гранью добра и зла просто..."

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 21 Мар 2018 в 9:01 PDT

Некоторые комментаторы посмеялись над будущей мамой: "А харкать надо каждый день или достаточно одного ? где продолжение сие статьи", "Харкать надо постоянно и желательно в глаза мужу. *** от этой тупости", "новорожденный спит почти все время, его так зализать можно", "Мне вот интересно... Батюшке этот сам обряд Бог подсказал? Приснился и сказал– для оберега надо скрестить слюни его родителей!!! А если не Димыч отец, то слюни будут не действенными?", "тут есть квалифицированные специалисты, есть ли еще шансы на выздоровление?"