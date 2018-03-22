Летучую унизили перед ставшей матерью 55-летней Дапкунайте

Елена Летучая опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Ингеборгой Дапкунайте. Пользователи Сети заявили в комментариях, что ведущая выглядит старше актрисы.

После ухода с Первого канала Елена Летучая не сидит без дела. Телеведущая отправилась в испанскую клинику, специализирующуюся на красоте и восстановлении душевных сил. На своей официальной странице в соцсети Instagram Елена регулярно публикует фото и видео с отдыха.

Интересно, что там она встретила популярную литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте. Летучая обнародовала видео, на котором запечатлена с известной артисткой крупным планом. "Мы остановиться не можем, улыбаемся и улыбаемся🌈 и шлем Вам Лучики Летучики из Испании (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая.

Вряд ли она могла предположить, что будет унижена своими подписчиками. Пользователи Сети заявили, что 39-летняя Елена выглядит старше 55-летней Ингеборги.

"Бесподобная зажигательная улыбка Ингеборге!", "выглядит хорошо и по– видимому, к косметологу особо не ходит, носик присел, нужно корректировать 😜, а так ,генетика хорошая", "Ингеборга всегда с улыбкой на лице))) выглядит моложе Лены🤔 Вот, что значит: "маленькая собачка, до старости щенок", "да уж и правда дапкунайте выглядит моложе", "Ингеборга! Девушка без возраста!", "Зато Летучая с возрастом. С ее прическами и стилем одежды ей будто всегда 50-т", – высказались комментаторы.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 20 Мар 2018 в 12:19 PDT

Ранее стало известно, что у Дапкунайте родился сын. Это выяснилось благодаря картине, приуроченной к юбилею артистки – 20 января ей исполнилось 55 лет. Возможно, фильм ничем не выделился бы на фоне прочих, если бы не последние две минуты. Ингеборга представила на суд зрителей своего сына Алекса, которому на вид не больше двух лет. Кудрявый светловолосый малыш произвел фурор.