Жасмин готовится к худшему

Жасмин с песней "Звездное лето" стала участницей грандиозного концерта по случаю юбилея поэта-песенника Ильи Резника. После выступления артистка вышла к журналистам на пресс-конференцию.

Жасмин очень неплохо зарабатывает на концертах. Как говорят промоутеры, артистка получает от 12 до 15 тысяч евро за выступление. Но у нее большой коллектив – высокопрофессиональные танцоры, музыканты, – которым надо платить зарплату. Поэтому свободных денег у нее почти не остается.

"Нет, на черный день я не коплю, не всегда есть возможность сделать заначку, – говорит Жасмин. – Но откладываю какие-то суммына обучение детей. Готовлюсь, так сказать, к худшему. Мало ли что может случиться, а я знаю, что в любом случаем смогу дать им хорошее образование, нанимать репетиторов, оплачивать кружки и секции".

Напомним, что у Жасмин трое детей - сын Михаил (род. 16 августа 1997 года) от первого брака, дочь Маргарита (род. 7 февраля 2012 года) и сын Мирон (род. 25 апреля 2016 года) от брака с молдавским бизнесменом Иланом Шором. "Мне как-то удается быть и мамой, и артисткой, – улыбается Жасмин. – У меня ведь трое детей. И с каждым я что-то для себя открываю. Признаюсь, что стало немного сложновато, но я себе выстраиваю график, план, и все у меня пока получается".

Ее старший сын учится в МГИМО, но Жасмин настаивает, чтобы сын искал работу. "Он говорит: "Мама, я учусь. Кто меня возьмет, студента?" Но я знаю: если есть желание, варианты всегда найдутся. Надеюсь, что этот вопрос решится. "Считаю, что ты сам должен зарабатывать на карманные расходы", – говорю я ему. Он смотрит на меня и отвечает: "Я с тобой полностью согласен". И меня это радует", – призналась певица в одном из интервью.